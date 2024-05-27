الإمارات وكوريا.. معاً لمواجهة تغيرات المناخ

شعبان بلال (القاهرة)

قال خبراء ومحللون سياسيون: إن التعاون بين الإمارات وجمهورية كوريا يدعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، خاصة في ظل الخبرات الممتدة للبلدين في العمل المناخي، مشيرين إلى الدعم المتبادل من كوريا والإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سواء الذي استضافته دولة الإمارات COP28 أو المقبل COP33.

ووصف خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور أسامة سلام، التعاون بين الإمارات وجمهورية كوريا في العمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية التي يفرضها تغير المناخ، خطوة مهمة في تعزيز العمل الدولي المشترك من أجل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مركز «آسيا للدراسات» أحمد مصطفى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الإمارات وجمهورية كوريا في مجال الطاقة النظيفة التي تعد أهم مجالات الطاقة التي تستخدم حالياً على نطاق واسع، وأن هذه المشروعات والتعاون فيها على قدر كبير من الأهمية في دعم جهود مواجهة تغير المناخ.