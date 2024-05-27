تركيب سياج على شارع الملك فيصل بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أنجزت دائرة بلدية أم القيوين، أعمال إنشاء سياج في الجزيرة الوسطية على شارع الملك فيصل، بطول 3.4 كيلومترات، بهدف حماية مستخدمين الطريق وتحسين ورفع كفاءة الشارع، وتحقيق أعلى معدلات السلامة ومعايير المدن المستدامة.

وقالت المهندسة عائشة الشندود، مدير إدارة المشاريع والصيانة العامة ببلدية أم القيوين، إن الدائرة تحرص على ضمان عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، لافتة إلى أن تركيب السياج، يأتي من أجل توجيه انتباه مستخدمي الطريق من المشاة، وخصوصاً الزائرين إلى مكان العبور الآمن، وذلك من خلال جسر المشاة والممرات عند التقاطعات.