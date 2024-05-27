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الإمارات تستضيف «مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة» في الدول العربية

الإمارات تستضيف «مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة» في الدول العربية
28 مايو 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، ورشة العمل الإقليمية الثانية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بفندق فيرمونت باب البحر أبوظبي الوزير المفوض فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، والدكتور غلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وممثلو الدول العربية، ومنظمة الانتربول الدولية، ومنظمة الجمارك العالمية.
وتستهدف الورشة - التي يرأس وفد الإمارات خلالها محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
جدير بالذكر أن الورشة الحالية تأتي مواكبة ًلخطوات إيجابية أخرى تم إنجازها في مجال دورات التدريب المعمق حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة للدول العربية، والتي جاءت ضمن أنشطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت دورات التدريب المعمق الأربع - التي عقدت في أبوظبي من يناير الماضي وحتى مايو الجاري – تخريج 200 متدرب.

الإمارات
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة
أبوظبي
جامعة الدول العربية
الاتحاد الأوروبي
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