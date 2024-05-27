شرطة دبي تطلق «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» بالتعاون مع المطورين العقاريين على مستوى إمارة دبي، وذلك دعماً للتوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.

وباشرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالبدء في أولى فعاليات التوقيع على «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» مع ممثلي الشركات والمطورين العقاريين، حيث وقع الميثاق في نادي الضباط كل من: اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، وعقيل جعفر علي نائب رئيس أول مجموعة داماك العقارية، وهزاع بن زعل ممثل شركة البراري العقارية، وعبدالسلام المرزوقي، مدير إدارة شؤون المجتمع في مجموعة الحبتور، بحضور كبار الضباط في شرطة دبي.

وثمن ممثلو الشركات العقارية الموقعون على الميثاق، فكرة إطلاق الميثاق التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين شرطة دبي وكافة المطورين في تعزيز الأمن والأمان في المجمعات السكنية، وتطبيق أفضل المعايير التي تساهم في جعل إمارة دبي وجهة عالمية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال إلى المنطقة.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الميثاق يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون والتواصل مع المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء استراتيجيين في منظومة الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، بما يعكس السمعة العالمية للإمارة التي تُعد وجهة لرجال الأعمال والمستثمرين.

أهداف الميثاق

أكد العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن الهدف من مشروع ميثاق أمن المجمعات السكنية، يتمثل في رفع الحس الأمني لدى العاملين في المجمعات السكينة، والكشف المُبكر عن الظواهر السلبية، وإشراك الشرطة المجتمعية في المجمعات السكينة.