الفلاسي يشهد تخريج دورة حماية الشخصيات للعنصر النسائي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، تخريج دورة أمن وحماية الشخصيات الثالثة من مشروع تأهيل العنصر النسائي التي تنظمها إدارة أمن وحماية الشخصيات للعنصر النسائي من مختلف إدارات ومراكز شرطة، بحضور العميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط وأهالي الخريجات.

وأشاد اللواء الفلاسي بالمهارات الميدانية المختلفة التي قدمتها الخريجات في كيفية حماية الشخصية المهمة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل وإعداد قوة احتياطية من الشرطة النسائية لتكون على أتم الاستعداد لاستلام المهمات وتأمين الشخصيات المهمة والفعاليات الكبرى، من خلال تنسيبهن في دورات تخصصية، لرفع الكفاءة وسد احتياجات الخطط الأمنية، والحرص على استمرار الجاهزية التامة لمواجهة كافة الظروف والتحديات، وكذلك مواكبة التقدم المستمر لشرطة دبي وسمعتها المشرفة، الأمر الذي يتطلب من الجميع المحافظة عليها من خلال تغذية كوادرها البشرية بالعلم والمعرفة والتدريب والتأهيل المناسب، وأضاف أن ابنة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في اقتحام المهمات الصعبة والتخصصية وأصبحت شقيقة الرجل في شتى الميادين، وشرطة دبي تعمل جاهدة على صقل مواهب وإمكانات العنصر النسائي وتعزيز التوازن بين الجنسين.