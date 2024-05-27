الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للتأهيل» و«مجالس أبوظبي» ينظمان جلسة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية

«الوطني للتأهيل» و«مجالس أبوظبي» ينظمان جلسة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية
27 مايو 2024 23:39

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«الوطني للتأهيل» ينظم جلسة «المهارات الوالدية»
متحف المستقبل يستضيف فعاليات في التكنولوجيا

نظم المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة جلسة توعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.

عقدت الجلسة في مجلس المسعودي بمدينة العين وحملت عنوان «الألعاب الإلكترونية: حقيقة أم خرافة؟»، وتناولت تعريفاً بمخاطر تلك الألعاب على الشباب والأطفال، وتوضيح تأثيراتها السلبية على الصحة العامة للأطفال وأضرارها على سلوكياتهم وطرق الوقاية ونصائح عامة للفرد والأسرة.

ودعت الجلسة أولياء الأمور إلى وضع ضوابط تنظم استخدام الأطفال لأجهزة الألعاب الإلكترونية وحمايتهم من الوصول لمرحلة إدمان تلك الألعاب، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أدمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض ويُعد هذا التصنيف مرجعاً عالمياً موثوقاً للأعراض الصحية.
وأكد المركز أنه يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لتلبية احتياجات المتعاملين مع مراعاة واحترام القيم المجتمعية، مشيراً إلى أن المركز يضم طاقماً محترفاً من ذوي الكفاءة لتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية على أعلى مستوى.

شهدت الجلسة حضوراً كبيراً من الأسر والشباب، وتم خلالها استقبال أسئلة الحضور والإجابة عليها للتعريف بأنواع المؤثرات العقلية والإدمان الإلكتروني.

الوطني للتأهيل
مجالس أبوظبي
الألعاب الإلكترونية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية
اليوم 08:38
كوريا الجنوبية تدشن وكالة الفضاء "كاسا"
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تدشن وكالة الفضاء "كاسا"
اليوم 09:23
إخلاء طائرة في مطار نيودلهي إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة
الأخبار العالمية
إخلاء طائرة في مطار نيودلهي إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة
اليوم 09:08
رئيس الدولة يصل سيؤول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا
علوم الدار
رئيس الدولة يصل سيؤول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا
اليوم 08:27
الرئيس الأوزبكي يرحب بالرئيس الروسي في طشقند (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين يؤكد أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية
اليوم 01:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©