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«الوطني الاتحادي» يبحث علاقات التعاون مع وفد ألماني

علي راشد النعيمي والحضور في صورة جماعية (من المصدر)
28 مايو 2024 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أمس الاثنين، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي يواخيم هيرمان وزير الداخلية والرياضة والاندماج في ولاية بافاريا الحرة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق له. وحضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وإلكساندار شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويواكب التطور الملحوظ في جميع القطاعات، ولاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

علي راشد النعيمي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
ألمانيا
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