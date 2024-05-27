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ناصر بن حمد: محمد بن راشد رائد تمكين الشباب العربي

ناصر بن حمد خلال الجلسة
28 مايو 2024 01:18

دبي (وام)

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حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الجلسة الحوارية الرئيسية التي تحدث فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، في مستهل أعمال «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في نسخته الثانية.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الدور الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم وإلهام وتمكين الشباب العربي، وما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مختلف المجالات، بفضل قيادتها الرشيدة التي تؤمن بالشباب، ودورهم في صناعة المستقبل.
وتناول سموه العديد من الموضوعات المتعلقة بتمكين الشباب وتأهيلهم لخدمة المجتمع، كلٌ في موقعه، معلياً سموه المبدأ الذي آمن به منذ انخراطه في العمل العام في مملكة البحرين، وهو «أخدم وأقود»، مؤكداً أن خدمة المجتمع لن تتأتى إلا بتربية الشباب على القيم والمبادئ العربية الأصيلة، وشيم العطاء ورد الجميل إلى الوطن. 
وأكد سموه أهمية التمسك بالهوية الوطنية، معتبراً أنها البوصلة الحقيقية للشباب العربي، والتي من دونها يختل التوازن، وتفقد الأوطان مكانتها وطريقها نحو التقدم، وشدد على أن الهوية الوطنية هي حصيلة لتاريخ وإنجازات وثقافة الشعوب، مذكّراً بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل»، والتي تحث على التمسك بالهوية والمبادئ العربية، بينما يروّج البعض لمصطلحات جديدة غريبة على مجتمعاتنا وثقافتنا، ويدعو البعض الآخر للانفتاح بشكل كامل وغير مدروس على الثقافات الأخرى، وهو ما يتنافى تماماً مع الهوية والمبادئ والثقافة العربية الأصيلة.

أحمد بن محمد بن راشد
دبي
ناصر بن حمد
الإعلام العربي
محمد بن راشد
الإمارات
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