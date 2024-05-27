أحمد بن محمد وناصر بن حمد يبحثان التعاون

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة الإعلام العربي.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولتان في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في سبيل منح الشباب المساحة الكفيلة بإظهار كفاءتهم والبرهنة على قدرتهم على أن يكون لهم حضورهم المؤثر في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد الجانبان محورية دور الشباب في تحقيق المستقبل المنشود للعالم العربي، لاسيما وأن الشباب يمثلون نحو 60% من سكانه، ما يجعل الحاجة ملحة لتعزيز العمل المشترك سواء على مستوى التعاون الثنائي والجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو على الصعيد العربي الأشمل، لتوسيع دائرة المشاركة الشبابية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الإعلام، بما له من تأثير في تعزيز وعي المجتمعات وتعميق القيم الإيجابية فيها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للنموذج المتطور الذي تقدمه مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب، والدور الرائد لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، انطلاقاً من موقع مسؤوليته كرئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في المملكة، مؤكداً سموه أن شباب البحرين قادرون على تحقيق ما تعقده عليهم المملكة من طموحات، ليكونوا نموذجاً يحتذى به أقرانهم الشباب في منطقة الخليج والعالم العربي عموماً.