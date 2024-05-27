اتفاقية تعاون بين «رحمة» و«الهلال الأحمر»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان - «رحمة»، أن الإمارات اتخذت من العمل الخيري والإنساني نهجاً، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حثّ في أقواله وأفعاله على مساعدة المحتاجين، والوقوف بجانبهم، وتوفير احتياجاتهم.

وقال: نحن على هذا النهج سائرون، وعلينا أن نُعلّم أبناءنا، ونحثهم على النهل من مدرسة زايد، فمدرسة زايد مليئة بالكثير من الدروس والعبر والمبادئ والقيم التي تحث على العمل الإنساني. وأضاف معاليه: اليوم قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، تمضي على خُطى زايد، تُرغّبنا وتُرشدنا دائماً على مد يد العون لكل إنسان محتاج.

وأضاف: كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يُشجعنا على مواصلة العمل الخيري والإنساني النبيل، ومساعدة الناس المحتاجين.

ولفت إلى أن جمعية رعاية مرضى السرطان - «رحمة»، ومن هذا المنطلق، تساهم مساهمة فعّالة في تعزيز مبدأ الأخوة الإنسانية، من خلال علاج مرضى السرطان المحتاجين من كل الجنسيات، وتوفير الدواء لهم.

وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمها للعمل الإنساني داخل الدولة وخارجها، وسنساهم معاً في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرفيعة والعالية بين الأمم في المجال الإنساني.

ووقعت الجمعية و«الهيئة» اتفاقية لعلاج مرضى السرطان، وتوفير الدواء لهم.

وأعرب حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في «الهلال الأحمر» الإماراتي عن ترحيب «الهيئة» بتعزيز شراكتها مع جمعية رعاية مرضى السرطان - «رحمة»، عبر هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالين الصحي والإنساني.

إلى ذلك، أكدت سلوى الحوسني، مدير عام الجمعية أن هذه الاتفاقية جاءت بتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحرصه على بناء شراكات مع مؤسسات الدولة للمساهمة بشكل أكبر في علاج مرضى السرطان المحتاجين.

وذكرت أن الهدف الرئيسي للجمعية هو المساهمة في العلاج وتوفير الدواء لمرضى السرطان المحتاجين من كل الجنسيات. وهذه الاتفاقية ستُتيح لجمعية «رحمة» التواجد على جميع المنصات الرقمية التابعة لهيئة الهلال الأحمر في جميع مناطق الدولة، من خلال كوبونات إلكترونية ستُساعد المُحسنين والمتبرعين الذين يرغبون في المساهمة لعلاج مرضى السرطان المحتاجين، وتوفير الأدوية لهم، والتبرع بشكل أسهل.