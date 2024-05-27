«بيورهيلث» ترحب بالدفعة الأولى لبرنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استضافت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام»، فعالية الإطلاق الرسمي لبرنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، مع إعلان المجموعة الأولى من المشاركات في المبادرة. وأُقيم الحدث في منارة السعديات في أبوظبي، حيث اطلعت المجموعة المكونة من 28 امرأة إماراتية على البرنامج التدريبي المخصص لتمكين وإلهام المشاركات خلال رحلتهن في النمو الشخصي والمهني.

ويمثل إطلاق برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» خطوة نوعية هامة في مسيرة «بيورهيلث» الرامية نحو تعزيز تقدم المرأة الإماراتية في جميع القطاعات، كما يتماشى مع التزام المجموعة بتعزيز التوطين.

ويمكن البرنامج المشاركات الإماراتيات من العمل مع المرشدات على تحقيق أهدافهن الشخصية والمهنية. وعلى مدى الأشهر التسعة المقبلة، ستحصل كل مشاركة على توجيه ودعم كبير من المرشدات والموجهات المتخصصين. وعند استكمال البرنامج، ستتاح للمشاركات فرصة أن يصبحن مرشدات، ويساهمن بشكل فعال في صنع قصص نجاح مستقبلية وتقديمها إلى نساء إماراتيات أخريات.

تمكين المرأة

قالت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «تتميز دولة الإمارات بثقافة تمكين المرأة والتي تم تنميتها على مدار أكثر من خمسة عقود. ويترجم تعاوننا مع (بيورهيلث) ضمن هذا البرنامج الجديد هذه الثقافة، ويجسد جهود الاتحاد النسائي العام في تعزيز الدور الرائد للمرأة. وتمثل المشاركات الـ28 اللواتي تم اختيارهن للبرنامج جيل جديد من مرشدات المستقبل ورائدات التمكين. وستعمل هذه المجموعة من المواهب الوطنية على تحفيز الأخريات وتطوير مهاراتهن، مما يدعم توسيع تأثير هذه المبادرة النوعية».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «تتمثل رسالة (بيورهيلث) بفتح آفاق تتخطى الحدود لتسخير الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري، والاستفادة من تبادل المعارف والخبرات. بما يمكن المرأة من المساهمة الفاعلة بالمجتمع وتحقيق التقدم في جميع المجالات، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. ويعدّ برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» نهجاً متكاملاً يسهم في تحقيق مزيداً التطور والازدهار بالمجتمع. ونحن ممتنون للدعم الذي نحظى به من الاتحاد النسائي العام لضمان نجاح هذا البرنامج».

وأضافت: «نهنئ كل امرأة تم اختيارها للمشاركة في الدورة الافتتاحية ببرنامج (مسيرة المرأة الإماراتية)، ونتمنى لهم التوفيق في جميع مساعيهم. وسيكون على كل مرشحة واجب نقل المهارات والمعرفة التي تلقتها في الأشهر المقبلة لإلهام وتمكين المزيد من النساء في جميع أنحاء الإمارات وخارجها».

وخلال الحدث، تم إطلاع المشاركات في برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» على أدوارهن، وأتيحت لهن الفرصة للتواصل مع بعضهن البعض، وكذلك مع أعضاء مجلس إدارة البرنامج. كما تم تعريف المشاركات بالمرشدات طوال فترة مشاركتهن في البرنامج والذين سيساعدونهن على تحقيق أهداف التعلم والتطور التي حددتها كل مرشحة. ويقود البرنامج لجنة توجيهية مكونة من خمس شخصيات بارزة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث». ويدعم اللجنة فريق مكون من عشر مرشدات، من بينهم مدربات متخصصات، مثل مدربي الحياة والأعمال المؤهلين. وستقوم المرشدات بإجراء جلسات فردية، وستحضر المشاركات أيضاً جلسات جماعية تعاونية يتبادلن فيها تجاربهن.

هدف

من بين المشاركات الـ 28، يسعى 10 منهن إلى تحقيق هدف أو شغف شخصي، بينما يسعى 18 منهن إلى تحقيق أهداف مهنية. وترتبط بعض الأهداف الشخصية بالرياضة والشعر، بينما يرتبط بعضها الآخر بالتحول إلى مؤلفة ذات كتب منشورة، واستكمال برامج الزمالة، والمساهمة في مبادرات التنمية الاجتماعية. ومن خلال استكمال البرنامج، ستهدف المشاركات إلى تحقيق تطلعاتهن، بالإضافة إلى إمكانية انضمامهن إلى قائمة المدربات المعتمدات لتغيير حياة نساء أخريات في الدورات المستقبلية. وسيتم إطلاق الدورة التالية من قمة «إماراتيات ملهمات» التي تنظمها «بيورهيلث» في أكتوبر 2024.