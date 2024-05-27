عمار النعيمي: بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة «بيانات»، الشركة الوطنية الرائدة في مجال البيانات الجيومكانية والذكاء الجغرافي والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية. وتناول اللقاء مناقشة سبل تطويع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة عمليات المدينة؛ بهدف تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دمج الممكنات الحكومية مثل البيانات المفتوحة والبيانات المشتركة والأنظمة الحكومية المختلفة وتطويع التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يمثل خطوة حيوية لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة. كما اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من حسن الحوسني، على الخطط المستقبلية لأعمال شركة «بيانات» على الصعيدين المحلي والعالمي .

حضر اللقاء، دينا أحمد فارس مدير إدارة التحول الرقمي في دائرة عجمان الرقمية، وفهد الحمادي المدير التجاري لتطوير الأعمال في شركة «بيانات»، وعدد من المسؤولين في «بيانات».