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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
28 مايو 2024 00:02

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم، أنها ستُنفذ تمريناً مساء اليوم الاثنين 27 مايو بمنطقة العين " المربعة".


وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تُنفذ تمريناً مساء اليوم الاثنين 27 مايو بمنطقة العين " المربعة".

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كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف «قياس مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة»، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
شرطة أبوظبي
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