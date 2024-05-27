تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم، أنها ستُنفذ تمريناً مساء اليوم الاثنين 27 مايو بمنطقة العين " المربعة".



وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تُنفذ تمريناً مساء اليوم الاثنين 27 مايو بمنطقة العين " المربعة".

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف «قياس مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة»، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».