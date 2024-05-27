سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بـ«الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه إدارية»

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ21 من جائزة الشارقة، لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، الذي أقيم في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

وكرم سموه خلال الحفل، الفائزين بالجائزة وهم الدكتور أحمد محمد عادل رمضان من جمهورية مصر العربية الفائز بالمركز الأول عن فئة العلوم الإدارية، وذلك عن أطروحته «مقارنة النوايا السلوكية للمستهلكين الصينيين والمصريين تجاه المنتجات الغذائية دون المستوى الأمثل دراسة تطبيقية بناء على القيمة الاقتصادية وعلم النفس الاجتماعي».. والدكتور محمد جميل محمد من المملكة الأردنية الهاشمية الفائز بالمركز الثاني عن الأطروحة التي حملت عنوان «تطبيق الاعتماد في المستشفيات الأردنية: تصورات المتخصصين في الرعاية الصحية».

وحجبت لجنة تحكيم الجائزة المركز الثالث في فئة العلوم الإدارية، والمراكز الثلاثة الأولى لفئة العلوم المالية في الدورة الـ21 وذلك لعدم استيفاء متطلبات معايير الجائزة.

كما كرم سمو رئيس جامعة الشارقة الجهات الراعية للجائزة وهم مصرف الشارقة الإسلامي «الراعي الذهبي»، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة «الراعي الفضي»، وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة، وتفضل سموه بالتقاط صورة جماعية مع أعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وشاهد الحضور مادة مرئية حول الجائزة التي انطلقت في العام 2001، وأهدافها ومجالاتها وأعداد المشاركين فيها منذ إنشائها، بالإضافة إلى أعداد الأطروحات المتقدمة لهذا العام، التي بلغت 108 أطروحات، كما تضمنت المادة المرئية اللجان العلمية المحكمة للأطروحات المشاركة والفائزين في الدورة الحالية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على رصد ممارسات تجاربهم الإدارية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم للإدارة العربية، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة في الإدارة العربية التي تتعامل مع مشكلات بيئية وواقعية، وتوجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية للتنمية الإدارية والمالية والتنمية الشاملة، ونشر الدراسات الإدارية والمالية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها.

الحضور

حضر حفل التكريم بجانب سمو رئيس جامعة الشارقة، الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.