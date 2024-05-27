«الصحة» تنظم ندوة لترسيخ الشراكات في البحوث الصحية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة للتعريف بمنصة البحوث الصحية في دولة الإمارات التي قام بإنشائها المركز الوطني للبحوث الصحية، بالتعاون مع شركة ألسيفير العالمية، لتسليط الضوء على ميزات وأهمية هذه المنصة للجهات المستفيدة منها، مثل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، من خلال ما تقدمه من معلومات عن مشهد البحوث الصحية والطبية ومواضيع العلوم الأساسية المرتبطة في المجالات الصحية بالدولة.

وحضر الندوة عدد من القيادات في المجال الصحي والأكاديمي، من بينهم الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة شخبوط الطبية، والدكتور خليل إبراهيم قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة، والدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية، ونواب العمداء بالدولة، ومديرو إدارات البحوث والإحصاء والسياسات والابتكار.

شكّلت الندوة فرصة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية والجهات الأكاديمية في مجال البحوث الصحية بالدولة، بالإضافة إلى العمل على تسريع عملية تحديث بيانات الباحثين في المنصة.

حظي إطلاق منصة البحوث الصحية على اهتمام واسع من قبل المعنيين، خلال مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، باعتبارها أول منصة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، توفر بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة عن البحوث الصحية المنشورة الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الباحثين حسب التخصصات في المواضيع الطبية والصحية والعلوم الأساسية المرتبطة بها منذ عام 2017.

مبادرة نوعية

قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن منصة البحوث الصحية تعد مبادرة نوعية وفريدة، تؤكد التزام الوزارة بدعم بيئة الابتكار والتميز في القطاع الصحي، فهي ليست مجرد قاعدة بيانات، بل هي بوابة تقدم المعلومات الضرورية لدعم التخطيط المستند على البيانات المتصلة بتطوير قدرات المعرفة والبحث والابتكار في المجالات الصحية. وتأتي هذه الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة لتسليط الضوء على أهمية المنصة ودورها الحيوي كأداة قيمة لجمع وتوثيق البحوث الصحية والطبية في الدولة، إلى جانب دورها في توفير البيانات عن أداء البحوث المنشورة التي تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الصحية، وقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمنصة ولكل الجهود المبذولة لتعزيز البحوث الصحية في الدولة، وتستهدف تحقيق تأثير إيجابي لمخرجات البحوث الصحية على صحة المجتمع».

بدوره، أوضح الدكتور خليل إبراهيم قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة، أن ورشة العمل هذه ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات بين الجهات الصحية والأكاديمية المهتمة بمجال البحوث الصحية.