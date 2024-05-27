«الفارس الشهم 3» تواصل دعم الأسر الفلسطينية للتخفيف من معاناتهم

غزة (وام)

وزعت «عملية الفارس الشهم 3» طروداً صحية على الأطفال في مستشفى غزة الأوروبي بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، في إطار دعم دولة الإمارات المستمر للأسر الفلسطينية للتخفيف من معاناتهم اليومية والظروف الصعبة التي يمرون بها منذ أشهر عدة.

وتهدف «عملية الفارس الشهم 3»، من خلال حملاتها الإغاثية والمساعدات التي تُقدمها يومياً للنازحين في مراكز الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى تخفيف معاناة النازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية ومتطلباتهم، بعد تفاقم الأوضاع في غزة، حيث سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة من اللحظة الأولى إلى تقديم المساعدة والدعم لجميع الفئات في قطاع غزة.

يُذكر أن «عملية الفارس الشهم 3» تُقدم المساعدات الإنسانية للنازحين في قطاع غزة، من خلال طرود الطعام وطرود الطفل والمرأة، والتكيات والخيام والخضراوات والمياه، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف عن النازحين في ظل الظروف الصعبة.

وتواصل دولة الإمارات، انطلاقاً من مواقفها الإنسانية الداعمة لسكان قطاع غزة، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، تقديم المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الخامس من نوفمبر الماضي.

وفي 18 نوفمبر الماضي، وصلت إلى دولة الإمارات الطائرة الأولى التي حملت على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي اليوم نفسه وجه سموه باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة.

وضمن «عملية الفارس الشهم 3» افتتح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في 31 ديسمبر الماضي، 6 محطات لتحلية المياه أقامتها الإمارات في مدينة رفح المصرية، لضخ المياه الصالحة للشرب إلى سكان غزة، بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، وقد جاء نجاح عملية ضخ المياه إلى داخل القطاع، في ظروف يعاني خلالها سكان غزة شحاً في المياه النظيفة، حيث يزود خط المياه مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب.