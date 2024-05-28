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رئيس الدولة يصل سيؤول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا

رئيس الدولة يصل سيؤول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا
28 مايو 2024 08:27

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى العاصمة سيؤول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة تستغرق يومين.
وتأتي زيارة سموه تلبية لدعوة فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا.

وقد رافقت طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الكورية، طائرات عسكرية احتفاء وترحيباً بزيارة سموه.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلا من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة اللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة طارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وسعادة معمر أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسعادة عبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى كوريا.

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