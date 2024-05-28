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علوم الدار

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية
28 مايو 2024 08:38

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى العاصمة سيؤول للقاء الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "وصلت اليوم إلى سيؤول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا. العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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