جامعة الإمارات تمول 189 بحثاً صيفياً لطلبتها

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة أنها ستمول "برنامج البحوث الصيفية للطلبة (SURE+)"، كجزء من مبادراتها الرامية إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من مواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، إن التمويل شمل 189 مشروعاً بحثياً بمشاركة 803 طلاب وطالبات من مختلف الكليات والتخصصات، تضمنت 34 مشروعاً لكلية العلوم، و42 لكلية الهندسة، و34 لكلية الطب والعلوم الصحية، و9 لكلية الزراعة والطب البيطري، و24 لكلية تقنية المعلومات، و15 لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و17 لكلية الإدارة والاقتصاد، و13 مشروعاً لكلية التربية، ومشروع واحد لكلية القانون.

وأضاف أن المشاريع الممولة تهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من المجالات الأكاديمية والعلمية، بما في ذلك العلوم الطبيعية، والهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وأن الدعم المالي المقدم يشمل تغطية تكاليف الأبحاث، بما في ذلك المواد اللازمة، وأدوات البحث، والتكنولوجيا المستخدمة، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للطلاب لإجراء أبحاثهم.