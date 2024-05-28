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علوم الدار

الإمارات والصومال تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

الإمارات والصومال تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية
28 مايو 2024 14:48

بحث الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع سعيد محمد محمود، رئيس وفد مجلس الشعب في جمهورية الصومال، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين، فضلاً عن تناول القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما على هامش المشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر.

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حضر اللقاء كل من سالم راشد المفتول، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي عضوي المجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

المصدر: وام
الإمارات
الصومال
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