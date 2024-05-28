أبوظبي للصحة العامة يطلق حملة "حصن طفلك من الحصبة"

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة حملة التحصين ضد الحصبة تحت شعار "حصن طفلك من الحصبة" التي تدعو الأهالي إلى ضمان حصول أطفالهم على جرعة إضافية من اللقاح الثلاثي الفيروسي (ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) وذلك للأطفال من عمر 1 إلى 5 سنوات بغض النظر عن عدد الجرعات التي حصل عليها الطفل سابقاً أو حتى الإصابة بالمرض.

تم إطلاق الحملة بالتعاون مع الشركاء من مقدمي الرعاية الصحية وتتوفر خدمة تقديم الجرعة الإضافية للجمهور من دون رسوم في 58 منشأة ومركزاً صحياً تنتشر في مختلف أنحاء أبوظبي والعين والظفرة.

ويسعى المركز من خلال حملة التطعيم المجاني التي تستمر ثلاثة أسابيع اعتباراً من اليوم إلى توعية الأهالي بضرورة تطعيم الأطفال من هذه الفئة العمرية، للوقاية من الإصابة.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة إن التطعيمات تقوم بدور محوري في حماية أفراد المجتمع من الأمراض وهي جزء أساسي من استراتيجيتنا ومبادراتنا لصحة استباقية حيث نواصل في مركز أبوظبي للصحة العامة متابعة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية وتحديث برامج التطعيم في الإمارة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ويمكن الوقاية من الإصابة بالحصبة والحيلولة دون التعرض لمضاعفاتها لذا أدعو أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتوجه إلى أقرب منشأة مسجلة توفر التطعيم وضمان حصول أطفالهم عليه حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك زيادة قدرها 30 ضعفاً في حالات الحصبة في 53 دولة في أوروبا وآسيا في الفترة من 2022 إلى 2023.

ووفقاً لبرنامج التطعيم يتم إعطاء جرعتين من تطعيم الحصبة للأطفال الأولى في عمر 12 شهراً (سنة واحدة) والثانية في عمر 18 شهراً (سنة ونصف) وتعتبر الجرعة المقررة في الحملة جرعة إضافية وضرورية لحماية الفئة المستهدفة والمجتمع من الإصابة بأمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بغض النظر عن عدد الجرعات التي تم أخذها سابقاً.