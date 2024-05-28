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علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام كندا

حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام كندا
28 مايو 2024 16:14

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل العام، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع كندا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة تريسي رينولدز عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

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