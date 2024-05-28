محمد الشرقي يلتقي أسرة فهد خلفان الحساني ويهنئها بالفوز بجائزة "سفير مواقع التواصل"

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري أسرة فهد خلفان ناصر الحساني الفائزة بالمركز الأول في جائزة سفير التواصل الاجتماعي عن فئة "أفضل أسرة في التواصل الاجتماعي" على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء دور الأسرة في بناء المجتمع، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على نشر القيم المجتمعية البنّاءة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء أسر مستقرة ومتماسكة تقوم على الثوابت الدينية و الأخلاق والتكافل الاجتماعي.

وهنأ سموه أسرة فهد الحساني على هذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بحصولها على الجائزة الأولى في تكريم الأسر التي تُظهر تميزاً في استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز الروابط الأسرية ونشر القيم الإيجابية، والمساهمة في تحسين المجتمع من خلال المحتوى الهادف والمؤثر، والتحفيز على العمل التطوعي والخيري.

من جانبه، عبر فهد الحساني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة وفوز أسرته بهذه الجائزة، مؤكداً حرصه على توظيف منصات المواقع الاجتماعي للتواصل الفاعل مع أفراد المجتمع ونشر القيم الإيجابية، وتسخيرها لإضافة قيمة إبداعية ملهمة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.