الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمام منتدى الإعلام العربي.. وزير الإعلام والثقافة الكويتي يستعرض تجربة بلاده في مجال التطوير الإعلامي

شعار منتدى الإعلام العربي
28 مايو 2024 20:33

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ودولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن استضاف "منتدى الإعلام العربي" ضمن فعاليات اليوم الثاني لــ" قمة الإعلام العربي"، جلسة حوارية بعنوان "الكويت نحو عقد إعلامي جديد"، تحدث خلالها معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة الكويتي حول أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين دول الخليج العربي وتوحيد الخطاب الإعلامي، مستعرضا رؤاه حول تأثير الإعلام على المجتمع ودوره الإيجابي في تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة.
وخلال الجلسة التي حضرها معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الإعلام العربي وأبرز صناع المحتوى، تطرق المطيري، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية هبة زعرور، من دبي للإعلام، إلى الاستراتيجية الإعلامية لدولة الكويت والرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، وهي الاستراتيجية التي انطلقت في العام 2021 وتستهدف النهوض بقطاع الإعلام وتطوير أدواته بمشاركة مؤسسات القطاع العام والخاص وأصحاب الفكر المبدع من شباب الإعلاميين والأكاديميين على مستوى دولة الكويت.ولفت إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بأن يكون الإعلام الكويتي مِلكاً لأفراد الشعب، يعزز التواصل والشفافية بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تطوير الإعلام في الكويت يسير وفق خطوات منهجية ومشاركة مجتمعية تضمن له النمو والاستدامة ومواجهة التحديات.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الكويتية للإعلام ستشهد إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات منها إطلاق منصة 51 الرقمية التي أشتق اسمها من تاريخ بداية البث الإذاعي في العام 1951 على أن تحاكي تطلعات الشباب المبدعين القادرين على تحمل المسؤولية وتعزيز مكانة الكويت إقليميا ودولياً في الفضاء الرقمي إلى جانب إطلاق قناة إخبارية تنقل صوت الرسمي وتبث المعلومات والأخبار الموثوقة، مؤكداً أهمية وجود وسائل الإعلام التقليدية التي لا غنى عنها للوصول لفئات الشعب وتعزيز التواصل بينهم.وأشار إلى اتخاذ وزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت العديد من الخطوات التي تهدف إلى إقامة شراكات مع كافة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية عبر منح العديد من التراخيص للمنصات الرقمية في إطار شراكتها مع القطاع الخاص، وتعزيز المهنية والموضوعية في صناعة الإعلام.

 

وأكد المطيري، في حديثة أمام التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة أهمية التعاون الخليجي في مجال الإعلام، وتوحيد الخطاب الإعلامي والحفاظ على الهوية الوطنية لدول المجلس، مشيراً إلى التعاون المثمر بين دول الخليج العربية في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإعلام.ولفت معاليه إلى المشاريع الخليجية المشتركة التي ستشهدها الفترة المقبلة عل صعيد الإنتاج الإعلامي المشترك، والأفكار التي بدأت الكويت في وضع الخطط لتنفيذها بالتعاون مع الدول الخليجية، مشيراً إلى أن الإعلام الكويتي يستهدف توصيل رسالة الكويت إلى العالم ورفع مستوى التنسيق والتعاون إلى أعلى مستوياته لمواجهة التحديات من خلال خطاب إعلامي متزن يراعي المصالح المشتركة ويعزز الهوية الوطنية.      

 

 

أخبار ذات صلة
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية

 
 
 

المصدر: وام
منتدى الإعلام العربي
الكويت
دبي
آخر الأخبار
عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
الرياضة
عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
اليوم 21:00
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
علوم الدار
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
اليوم 20:59
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
علوم الدار
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
اليوم 20:55
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 20:43
شعار منتدى الإعلام العربي
علوم الدار
أمام منتدى الإعلام العربي.. وزير الإعلام والثقافة الكويتي يستعرض تجربة بلاده في مجال التطوير الإعلامي
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©