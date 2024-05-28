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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف توقعاته لحالة الطقس غداً

شعار "الأرصاد"
28 مايو 2024 18:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:03 والمد الثاني عند الساعة 04:14، والجزر الأول عند الساعة 11:35 والجزر الثاني عند الساعة 21:53.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 08:12.

 

المصدر: وام
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