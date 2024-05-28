مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024

استضاف "براند دبي" الذراع الإبداعية لحكومة دبي، ضمن فعاليات "قمة الإعلام العربي 2024"، راشد المرزوقي، عازف البيانو الإماراتي البالغ من العمر 13 عامًا وهو أصغر عازف إماراتي يمزج العزف على البيانو بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما استضاف "براند دبي" ضمن الحدث، الذي يشارك فيه هذا العام نحو 4000 إعلامي، عازفة الكمان الإماراتية خولة الريحى، وهي أول إماراتية تحصل على جائزة العزف على الكمان من وزارة الثقافة والعضو في فرقة موسيقى الإمارات.

وقالت شيماء السويدي، مدير براند دبي، إن هذه المشاركة تأتي في إطار الحرص على إبراز مواهب متميزة تواكب بإبداعاتها التطور العالمي لاسيما في المجال الإعلامي، والتقدم التقني الكبير الذي بات يغير الكثير من أوجه الحياة كما نعرفها وضمن مختلف المجالات، فيما تأتي المشاركة كإضافة إبداعية ضمن قمة الإعلام العربي، التي تعد التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة حيث يعد الحدث الذي يحظى هذا العام، بمشاركة نحو 4000 إعلامي فرصة نموذجية للتعريف بتلك المواهب الإماراتية المبدعة.

ونالت المقطوعات الموسيقية التي عزفها المرزوقي وتنوعت بين الألحان الشرقية والغربية، استحسان ضيوف قمة الإعلام العربي.

أما خولة الرياحي، التي انضمت إلى فرقة الموسيقى الإماراتية التابعة لوزارة الثقافة منذ العام 2017، فقد شاركت ضيوف الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، عدداً من المقطوعات الموسيقية التي تنوعت بين الكلاسيكي والمعاصر، وذلك بما تتمتع به من موهبة وخبرة في العزف تصل إلى 10 سنوات.