إطلاق مشروع دراسة الضوضاء في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة، مشروع دراسة مستويات التعرض للضوضاء في الإمارة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لجودة الهواء بهدف تطوير خريطة لمستويات الضوضاء ومراقبتها عبر أجهزة قياس على مدار الساعة في خطوة منها للحد من التأثيرات السلبية والحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وأجرت الفرق الفنية المختصة في هيئة الفجيرة للبيئة مسوحات مسبقة لتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للضوضاء والمناطق الحيوية في الإمارة، والتي أسفرت عن تحديد أكثر من 40 موقعاً، وذلك باستخدام أجهزة استشعار متنقلة دقيقة القياس يتم تثبيتها في مناطق مختلفة في الإمارة بحد أدنى 24 ساعة في المنطقة ذاتها على مدار الأسبوع، لاستنتاج نسب دقيقة تساهم في ابتكار حلول مستدامة للحد من ارتفاع نسب الضوضاء في إمارة الفجيرة وضمان مستقبل مستدام.

وتعد دراسة الضوضاء المحيطة، من أهم محاور وموجهات الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتستجيب هيئة الفجيرة للبيئة سريعاً وتعمل على تطبيقها ومواءمتها مع خططها وأهدافها الاستراتيجية نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 لخفض مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.