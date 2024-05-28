الأربعاء 29 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق مشروع دراسة الضوضاء في الفجيرة

إطلاق مشروع دراسة الضوضاء في الفجيرة
29 مايو 2024 01:10

الفجيرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الثقافات جسور التواصل بين الشعوب
دشّن مشروع شمال بني ياس السكني.. خالد بن محمد بن زايد: تعزيز منظومة الاستقرار الأسري

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة، مشروع دراسة مستويات التعرض للضوضاء في الإمارة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لجودة الهواء بهدف تطوير خريطة لمستويات الضوضاء ومراقبتها عبر أجهزة قياس على مدار الساعة في خطوة منها للحد من التأثيرات السلبية والحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
وأجرت الفرق الفنية المختصة في هيئة الفجيرة للبيئة مسوحات مسبقة لتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للضوضاء والمناطق الحيوية في الإمارة، والتي أسفرت عن تحديد أكثر من 40 موقعاً، وذلك باستخدام أجهزة استشعار متنقلة دقيقة القياس يتم تثبيتها في مناطق مختلفة في الإمارة بحد أدنى 24 ساعة في المنطقة ذاتها على مدار الأسبوع، لاستنتاج نسب دقيقة تساهم في ابتكار حلول مستدامة للحد من ارتفاع نسب الضوضاء في إمارة الفجيرة وضمان مستقبل مستدام.
وتعد دراسة الضوضاء المحيطة، من أهم محاور وموجهات الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتستجيب هيئة الفجيرة للبيئة سريعاً وتعمل على تطبيقها ومواءمتها مع خططها وأهدافها الاستراتيجية نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 لخفض مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.

الفجيرة
الإمارات
هيئة الفجيرة للبيئة
آخر الأخبار
فلسطيني يجر احتياجات أساسية بينما يبحث عن مكان آمن في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لاستئناف التفاوض حول الهدنة في غزة
29 مايو 2024
المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لدى وصوله إلى بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مبعوث فرنسا في بيروت للدفع باتجاه إنهاء «الحلقة المفرغة»
29 مايو 2024
جانب من عملية تفريغ المساعدات عبر الميناء المؤقت قبالة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: إزالة رصيف غزة البحري مؤقتاً
29 مايو 2024
رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الأوكراني بمطار ميلسبروك العسكري في بلجيكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو بايدن مجدداً لحضور «قمة السلام»
29 مايو 2024
فلسطينيون ينزحون من رفح نحو خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون شخص فروا من رفح في 3 أسابيع
29 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©