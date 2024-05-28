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علوم الدار

تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد في عجمان

عبدالرحمن النعيمي بعد توقيع الاتفاقية بحضور مهندسي الدائرة والشركة (من المصدر)
29 مايو 2024 01:10

عجمان (الاتحاد) 

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وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عقد ترسية مشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، المرحلة الأولى مع هندسة الدرويش الإمارات، بتكلفة 69 مليون درهم، والذي يشمل إنشاء جسر بطول 500 متر، يضم 3 مسارات للقادمين من ميناء عجمان ومركز المدينة باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، وذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصرها والمجتمعات السكنية. 
ووقع العقد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية، وبهاء النحوي مدير عام شركة هندسة الدرويش، وعددٌ من المسؤولين وفريق عمل المشروع والخبراء والمختصين.
وأوضح عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للبنية التحتية بالإمارة، والساعية في المقام الأول لامتلاك منظومة مطورة ومصممة وفق أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن شارع الشيخ راشد بن سعيد يعد أحد أهم الشوارع في إمارة عجمان، والذي يشهد حركة مرورية على مدار الساعة، وعليه ارتأت الدائرة تطويره لضمان الانسيابية المرورية ورفع مستوى الخدمة وتأمين الوصول الأسرع والآمن والأمثل للوجهات المطلوبة.
وقال إن المشروع التطويري يشمل إنجاز أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، وتنفيذ محطة ضخ مياه الأمطار متضمنة لكل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجهوزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية.
وأضاف أن المشروع يشمل تنفيذ طرق خدمية وتعديل المواقف على جانبي الشارع، وإنشاء تقاطع إشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف تحت الجسور، موضحاً أن الكفاءات الطموحة في دائرة البلدية تسعى بلا توقف للتحسين المستمر وتوفير جميع مقومات الرفاهية للسكان وضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

شارع الشيخ راشد بن سعيد
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
الإمارات
بلدية عجمان
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