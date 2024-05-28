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«تنمية المجتمع» تطلق برنامج اختصاصيي «حماية كبار المواطنين»

«تنمية المجتمع» تطلق برنامج اختصاصيي «حماية كبار المواطنين»
29 مايو 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة العدل «معهد التدريب القضائي»، برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدداً من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية.
ويتماشى تنفيذ برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتأكيداً لالتزام وزارة تنمية المجتمع برعاية كبار المواطنين ودعمهم وتقديرهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في كافة المجالات.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10) أيام بواقع (6) ساعات يومياً، وستمنح للمشاركين في البرنامج شهادة الضبطية القضائية، مما يؤهلهم للتدخل وممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين عند الضرورة.
ويتضمن البرنامج 6 محاور رئيسة متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين يقدمها خبراء ومتخصصون، تتناول (الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، والصحة النفسية، الرعاية والحماية المستدامة، التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية).

كبار المواطنين
الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
وزارة العدل
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