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علوم الدار

"دبي التعليمية" تنظم ملتقى "نحذر لا نخسر"

"دبي التعليمية" تنظم ملتقى "نحذر لا نخسر"
28 مايو 2024 23:18

نظمت منطقة دبي التعليمية ملتقى شركائها الداعمين لمبادرة "نحذر لا نخسر" بهدف تعزيز الوعي والتثقيف للوقاية من الجرائم الإلكترونية التي قد يتعرض لها الطلبة والأطفال والمراهقون والشباب في المجتمع المدرسي والمنزل.

 

شارك في الملتقى جهات عديدة مثل وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي وأبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والنيابة العامة بدبي، والمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي.

 

وأكدت غاية سلطان المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، أن المبادرة حققت نتائج إيجابية تتماشى مع التوقعات التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة في الورش والمحاضرات عززت الأثر الإيجابي في الحد من المحتوى الضار وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.

 

المصدر: وام
منطقة دبي التعليمية
الجرائم الإلكترونية
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