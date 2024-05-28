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علوم الدار

«الاتحاد النسائي» يطلق الدفعة الثانية من برنامج «نبني للاستدامة»

«الاتحاد النسائي» يطلق الدفعة الثانية من برنامج «نبني للاستدامة»
29 مايو 2024 01:10

أبوظبي (وام)

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أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة» في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي بمسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتي تعتبر أحد المرتكزات الأساسية لتوفر مقومات الحياة الكريمة لها.
يستهدف برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، كلاً من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.. وبلغ إجمالي المنتسبات في الدفعة الأولى من البرنامج 250 مشاركة.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: إن إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، يأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 -2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تتضمن جملة من التوجيهات من بينها دعم تأسيس المرأة لمشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي، وبناء ثقافة مجتمعية تثق بإمكانات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي».
وأضافت: إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أحد الاعتبارات الحاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، إذ من شأنه العمل على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع ورفع مؤشر مشاركة المرأة في ريادة الأعمال وتعزيز دورها في الاقتصاد موضحة أن البرنامج أيضا يدعم مؤشر فرص التدريب والتعليم المهني للنساء.

الاستدامة
عام الاستدامة
الاتحاد النسائي العام
التمكين الاقتصادي للمرأة
نورة السويدي
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