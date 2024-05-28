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علوم الدار

مدير عام المكتب الوطني للإعلام يشيد بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ويزور جناح الإمارات

مدير عام المكتب الوطني للإعلام: دور محوري للإعلام في نقل رسالة الإمارات
28 مايو 2024 20:21

قام  الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام بزيارة لجناح دولة الإمارات في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين الشقيقة.

وثمن سعادته في تصريحات له خلال جولة شملت أجنحة الدولة الشقيقة المشاركة الدور الكبير الذي يقوم به المهرجان بوصفه ملتقى خليجياً يحتفي بصناع الإبداع في قطاع الإعلام، فضلاً عن دوره المهم في توحيد التوجهات والرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي ودعم التميز في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني إضافة إلى تكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال.

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وأكد الدكتور جمال الكعبي الدور المحوري للإعلام في نقل رسالة دولة الإمارات وتعزيز صورتها داخلياً وخارجياً، مشدداً على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال بما يضمن مواصلة الريادة والتميز.

وأبدى اعتزازه بما شهدته دولة الإمارات من تطور وازدهار في صناعة الإعلام وأشاد بالشركات والمؤسسات والجهات الإعلامية الإماراتية المشاركة وبما تقدمه من خدمات ومنتجات إعلامية متميزة متمنيا لها حصد أكبر عدد من جوائز المهرجان لتؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها صناعة الإعلام في الدولة على الصعيد الإقليمي.

 

المصدر: وام
مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون
جمال الكعبي
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