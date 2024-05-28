الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منتدى الإعلام العربي ينظم جلسة "توك شو"

منتدى الإعلام العربي ينظم جلسة "توك شو"
28 مايو 2024 20:28

نظم منتدى الإعلام العربي في دورته الثانية والعشرين وضمن أول أيامه جلسة بعنوان "توك شو" قدمها نديم قطيش مدير عام سكاي نيوز عربية تناول فيها تأثير الكلمات الوهمية على أفكار الشباب وتوجهاتهم.. وأكد أهمية التركيز في الإعلام على المواضيع التي تبث الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب. 
وأشار في هذا الصدد إلى استطلاع ( بي سي دبليو ) السنوي الذي أكد أن دولة الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي للعام الـ 12 على التوالي يعتبر من أهم الاستطلاعات التي تبث الأمل في نفوس الشباب.

أخبار ذات صلة
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية

وأكد مدير عام سكاي نيوز ضرورة التركيز على القضايا الأهم في أجندة العالم ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لها دون إثارة التفاعلات والمشاعر الوهمية بالغضب.

المصدر: وام
منتدى الإعلام العربي
الشباب
آخر الأخبار
عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
الرياضة
عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
اليوم 21:00
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
علوم الدار
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
اليوم 20:59
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
علوم الدار
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
اليوم 20:55
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 20:43
شعار منتدى الإعلام العربي
علوم الدار
أمام منتدى الإعلام العربي.. وزير الإعلام والثقافة الكويتي يستعرض تجربة بلاده في مجال التطوير الإعلامي
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©