طحنون بن زايد: تأسيس «إم جي إكس» يسهم في بناء المستقبل

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، أمس الأول الاثنين، الاجتماع الأول للمجلس. وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن الهدف من تأسيس «إم جي إكس» كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، هو الإسهام في بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة، والتواصل بين دول العالم.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد مجلس الإدارة، خلاله، القرارات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية والشؤون المالية ذات الأهمية للشركة، ومسيرة تطورها.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي للشركة: برؤية وتوجيهات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تبدأ شركة «إم جي إكس» اليوم، خطواتها الأولى كشركة وطنية طموحة تنطلق من أبوظبي، وتركّز على الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، وتواكب آخر المستجدات بهدف إحداث نقلة نوعية في عالم الابتكار الصناعي.

وتركّز الشركة على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين وتوظيف التكنولوجيا الرائدة بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

حضر الاجتماع، معالي خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينج شياو، وأحمد يحيى الإدريسي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في إمارة أبوظبي كان قد أعلن عن تأسيس شركة «إم جي إكس» في شهر مارس الماضي من خلال شراكة بين «مبادلة للاستثمار» و«جي 42».

ويعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الذي أُسس شهر يناير من العام الجاري، برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على تطوير وتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.