الأربعاء 29 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: تأسيس «إم جي إكس» يسهم في بناء المستقبل

طحنون بن زايد: تأسيس «إم جي إكس» يسهم في بناء المستقبل
29 مايو 2024 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الثقافات جسور التواصل بين الشعوب
دشّن مشروع شمال بني ياس السكني.. خالد بن محمد بن زايد: تعزيز منظومة الاستقرار الأسري

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، أمس الأول الاثنين، الاجتماع الأول للمجلس. وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن الهدف من تأسيس «إم جي إكس» كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، هو الإسهام في بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة، والتواصل بين دول العالم.
واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد مجلس الإدارة، خلاله، القرارات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية والشؤون المالية ذات الأهمية للشركة، ومسيرة تطورها.
وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي للشركة: برؤية وتوجيهات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تبدأ شركة «إم جي إكس» اليوم، خطواتها الأولى كشركة وطنية طموحة تنطلق من أبوظبي، وتركّز على الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، وتواكب آخر المستجدات بهدف إحداث نقلة نوعية في عالم الابتكار الصناعي.
وتركّز الشركة على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين وتوظيف التكنولوجيا الرائدة بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
حضر الاجتماع، معالي خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينج شياو، وأحمد يحيى الإدريسي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في إمارة أبوظبي كان قد أعلن عن تأسيس شركة «إم جي إكس» في شهر مارس الماضي من خلال شراكة بين «مبادلة للاستثمار» و«جي 42».
ويعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الذي أُسس شهر يناير من العام الجاري، برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على تطوير وتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

التكنولوجيا
طحنون بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطيني يجر احتياجات أساسية بينما يبحث عن مكان آمن في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لاستئناف التفاوض حول الهدنة في غزة
29 مايو 2024
المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لدى وصوله إلى بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مبعوث فرنسا في بيروت للدفع باتجاه إنهاء «الحلقة المفرغة»
29 مايو 2024
جانب من عملية تفريغ المساعدات عبر الميناء المؤقت قبالة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: إزالة رصيف غزة البحري مؤقتاً
29 مايو 2024
رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الأوكراني بمطار ميلسبروك العسكري في بلجيكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو بايدن مجدداً لحضور «قمة السلام»
29 مايو 2024
فلسطينيون ينزحون من رفح نحو خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون شخص فروا من رفح في 3 أسابيع
29 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©