«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة من مستحقي الدعم السكني تضم 1300 مستفيد

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات العامة المعنية بسير العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة المشروعات التنموية المتنوعة في المدن والمناطق، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ويسهم في تعزيز الحياة الكريمة والترابط المجتمعي.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في إمارة الشارقة تضم 1300 مستفيد.

وتتضمن الدفعة الجديدة 700 مستفيد من فئة المنح، و600 مستفيد من فئة القروض، وتتوزع أغراض المساعدة السكنية على البناء الجديد، والحصول على مسكن حكومي، ووحدة سكنية مصغرة، والاستكمال، والصيانة، والإضافة، والهدم وإعادة البناء، وتشمل الدفعة مستفيدين كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي لدائرة المالية المركزية، والذي يأتي ضمن أعمال التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، ولمواكبة التطور والتوسع الذي تشهده مختلف الجهات.