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الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية

الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
28 مايو 2024 20:55

قال محمد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام إن  النسخة الحالية من منتدى الإعلام العربي منصة ثرية بالحضور والنقاشات، حيث يلتقي فيه صناع القرار وصناع المحتوى الإعلامي، والقطاعان الخاص والحكومي، وبات المنتدى محطة مهمة بالنسبة للمنطقة بأسرها.
وفي حديثه على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي يعقد تحت مظلة قمة الإعلام العربي، عبر عن سعادته برؤية بعض شركات التكنولوجيا والمنصات العالمية ضمن المنتدى، منوهاً بجهود القائمين على المنتدى.وأشار سعادته إلى أن التكنولوجيا ومنذ سنوات تؤثر بشكل كبير في الإعلام والعمل الإعلامي، وبات الإعلام اليوم لا يقتصر على الوسائل التقليدية، فكل شخص لديه القدرة على الوصول إلى المنصات المختلفة.
ونوه إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتطور ويتغلغل في العمل الإعلامي وسيزيد قدرة الشخص العادي على إنتاج المحتوى، وهذا سيخلق بدوره الكثير من الفرص والتحديات والتي من بينها على سبيل المثال آليات حماية الملكية الفكرية، واستراتيجيات الأخبار المغلوطة.
وأضاف "على مستوى دولة الإمارات وكما ناقشنا في اجتماع مجلس وزراء الإعلام الخليجي، سنضع السياسات التي ستحد من هذه التحديات".وفيما يخص الفرص، أشار إلى أن المحتوى الذي سيتم إنتاجه بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كبير جداً، وسنرى صناع محتوى من الدولة سيكونون فاعلين ومؤثرين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي سياق الفرص أيضاُ تحدث عن قطاع الألعاب الذي يقع ضمن صناعة المحتوى وينطوي على فرص كبيرة للنمو.وحول المخاطر التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الإعلاميين والعمل الإعلامي، قال "يجب أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي وما يحمله بإيجابية كما تعودنا دائما في دولة الإمارات".
وحول الاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام في العاصمة القطرية الدوحة، أشار إلى أن الاجتماع ناقش التعامل مع الكثير من القضايا كالأخبار المغلوطة وسياستها، وكيفية وضع معايير محتوى تحترم الهوية الخليجية وتحترم البيت والبيئة الخليجية، لافتاً إلى أن الكثير من المحتوى الإعلامي خاصة للنشء والأطفال يأتي من الخارج ولا بد من التواصل مع منتجي ذلك المحتوى لإبلاغهم بمراعاة البيئة الخليجية ومعاييرها".كما أشار إلى أن أحد الأمور التي تم طرحها من قبل دولة الإمارات، هو مستقبل الإعلام والذكاء الاصطناعي وخلق قاعدة بيانات ذكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: نعمل بتوجيه من معالي الشيخ عبد الله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لإنشاء قاعدة بيانات على مستوى دولة الإمارات لربط الشركات الإعلامية والمناطق الإعلامية وصناع المحتوى والكتب وغيرها بحيث سيكون مشروعا مهما وحيويا. 

 

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