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علوم الدار

وزير الداخلية بولاية بافاريا الألمانية يزور «أكاديمية سيف بن زايد»

وزير الداخلية بولاية بافاريا الألمانية يزور «أكاديمية سيف بن زايد»
29 مايو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى اللواء ثاني بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في «شرطة أبوظبي» معالي يواخيم هيرمان، وزير الداخلية والرياضة والاندماج في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدريب الشرطي والأمني، وتعزيز علاقات الشراكة الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والأمان والاستقرار. ورحبت الأكاديمية بزيارة الوفد الضيف، حيث اطلع على أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة ومنظومة التدريب الافتراضي وأنظمتها التقنية المتطورة، لمحاكاة الواقع الافتراضي في مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية.

بافاريا
ألمانيا
الإمارات
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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