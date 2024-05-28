«رعاية خاصة» للإماراتيين في مستشفيات كوريا

هدى الطنيجي (أبوظبي)

بتوجيهات القيادة الرشيدة، يحظى أبناء الإمارات الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية كوريا برعاية خاصة، وتقدم لهم أفضل الخدمات الطبية طوال فترات العلاج، وهو نهج ثابت تحرص عليه الإمارات للاطمئنان على المواطنين الذين يتلقون العلاج خارج الدولة، عبر التنسيق بين البلدين، والجهات الطبية لتسيير شؤون المرضى، وتوفير أفضل العلاجات لهم، وتلبية احتياجاتهم.

المواطن فهد سعيد الذي رافق أحد أفراد عائلته، قال: عندما تواجدنا في كوريا، وعلى الرغم من بعد المسافة التي كانت تفصلنا عن دولتنا الإمارات، استمر التواصل معنا من قبل الجهات المعنية، وهو نهج تمضي عليه حكومة الإمارات التي تسعى دائماً نحو الاطمئنان على المواطنين الموجودين داخل وخارج الدولة للعلاج وتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف: «المتابعة المستمرة لسير العلاج والنظر في احتياجات المرضى المختلفة، يؤكدان حرص الدولة بمختلف جهاتها ومؤسساتها المعنية بقطاع الصحة، على أن يكون أبناء الإمارات أسعد شعب».

مراكز مناسبة

من جانبه، قال المواطن سلطان الجنيبي الذي تواجد رفقة ابنته في كوريا: «حرصت دولتنا الحبيبة على تسهيل رحلتنا طوال فترة العلاج في المستشفيات الموجودة في كوريا، عبر اختيار المراكز الصحية المناسبة للحالة المرضية في سبيل تلقي العلاج من الخبرات وذوي الخبرة والكفاءة العالية، وهذا يؤكد مستوى التعاون والعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والمستشفيات في كوريا من أجل تقديم الرعاية المطلوبة ومصلحة وراحة المرضى لضمان الحصول على أفضل تجربة علاجية ممكنة إلى حين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن».

خدمات استثنائية

بدوره، قال المواطن محمد الكثيري الذي رافق والدته في رحلة العلاج: «إن الخدمات المقدمة إلى المرضى الإماراتيين والمرافقين لهم ممتازة واستثنائية، نتيجة متابعة الهيئات الصحية في الدولة، منها العلاجات الطبية والخدمات وغيرها المتعلقة بالسكن واحتياجاتهم كافة»، مثمناً حرص القيادة على راحة ورفاهية مواطنيها، وتسهيل إجراءات السفر والدخول إلى المستشفيات وتلقي الرعاية المتميزة لأبناء الدولة، الأمر الذي خفف عنهم طول فترة الرحلة العلاجية خارج الدولة، وأدخل البهجة والسعادة في نفوسهم.



تخفيف الأعباء

قال المواطن أحمد الساعدي الذي رافق ابنه في أحد المستشفيات الكورية: «دولتنا تحرص على ضمان حصول المرضى الإماراتيين وذويهم على الرعاية الطبية السليمة إلى حين عودتهم سالمين، ومدى التأثير الإيجابي للاهتمام والمتابعة المقدمة على نفسيتهم»، مؤكداً أن المرضى الإماراتيين يتلقون رعاية استثنائية ومتميزة نتيجة سعي حكومة الإمارات إلى توفير أفضل سبل الرعاية لأبنائها، مقدماً بالغ شكره لما تقوم به الجهات والهيئات الصحية كافة، وتفقدها أحوال المرضى خارج الدولة إلى حين عودتهم سالمين وبصحة تامة.

توفير الخدمات

قال المواطن سيف المزروعي: «إن الإمارات تقف على أوضاع أبناء شعبها الموجودين للعلاج في كوريا، منها الصحية والمعيشية، وتوفير الخدمات اللازمة، والتواصل مع المعنيين في المستشفيات الكورية لتلقي العلاج المناسب، وفقاً للحالة المرضية، ما يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة ومؤسساتها الصحية برعاية وصحة المرضى المواطنين».

وأضاف: «يتم بحث سبل تقديم العلاج والرعاية مع المعنيين في المستشفيات الكورية وتحقيق تطلعات وسعادة المرضى وتيسير سبل العلاج»، مثمناً الرعاية الكريمة من حكومة دولة الإمارات التي تقدم الدعم النفسي اللازم في ظل الظروف الراهنة، ورفع الروح المعنوية نظير الوضع المحيط بهم، وتؤكد أهمية ضمان تلقي المرضى وذويهم الخدمات المطلوبة ذات المستويات العالية من الجودة لضمان عودتهم وهم يتمتعون بصحة وعافية.

وعبر عن شكره واهتمام ورعاية حكومة دولة الإمارات بهم منذ اللحظة الأولى التي تبدأ بتقديم أوراق تلقي العلاج خارج حدود الدولة إلى الآن، والتواصل المستمر، والاطلاع على أحوالهم وأوضاعهم الطبية أينما كانوا، ما يشعرنا بأننا محظوظون بهذه القيادة التي سخرت الإمكانات كافة في سبيل تلقي أبنائها المواطنين العلاج أينما كانوا، والتكفل بمختلف النفقات، وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم.