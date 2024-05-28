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رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الكورية نموذج متميز وإيجابي وبنّاء

رئيس الدولة لدى وصوله إلى سيؤول
29 مايو 2024 01:12

سيؤول (وام)
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى العاصمة سيؤول في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة تستغرق يومين.

وتأتي زيارة سموه تلبية لدعوة فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، وقد رافقت طائرة صاحب السمو رئيس الدولة، لدى دخولها الأجواء الكورية، طائرات عسكرية، احتفاءً وترحيباً بزيارة سموه.

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وقال سموه عبر منصة «إكس»: «وصلت اليوم (أمس) إلى سيؤول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول، وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا.. العلاقات الإماراتية - الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين».

ويرافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، ومعمر أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وعبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى كوريا.

العلاقات الإماراتية ـ الكورية
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