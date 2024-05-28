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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس جمهورية صربيا للأمن الوطني

سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس جمهورية صربيا للأمن الوطني
28 مايو 2024 21:46

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي ألكساندر فولين، نائب رئيس جمهورية صربيا للأمن الوطني.

وبحث سموه مع معالي ألكساندر فولين عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية، وسبل الارتقاء بها بما يحقق مصالح الدولتين، ويعزز التعاون الدولي البناء في حماية المجتمعات.

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حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الضباط، ومن الجانب الصربي الدكتورة دانيكا سافوفيتش، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية صربيا في أبوظبي.
 

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
صربيا
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