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رئيس الدولة: نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية

رئيس الدولة في صورة جماعية مع وفدي الشركات ومجتمع الأعمال
29 مايو 2024 01:12

سيؤول (وام)
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفدي الشركات الكبرى ومجتمع الأعمال في كوريا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه لجمهورية كوريا.

وتبادل سموه مع أعضاء الوفدين الكوريين الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم، واستمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها، والأفكار المبتكرة والمنتجات التي تقدمها، إلى جانب أهم التحديات التي تواجهها.

وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، ودور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في تعزيزها خاصة من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، إن دولة الإمارات مهتمة بجذب الاستثمارات وتوفر بيئة داعمة لها سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى أن موقع الدولة الجغرافي يجعلها بوابة تجارية إلى منطقة الشرق الأوسط.

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وأشار سموه إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تفتح الباب لمزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار ما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

ومن جانبهم، عبّر رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكورية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار والعمل في دولة الإمارات، وتعزيز تعاونهم مع نظرائهم في الدولة، منوهين بما تشهده الإمارات من تطور تنموي، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة، وما تعنيه زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية كوريا من أهمية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من المسؤولين المرافقين لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارته إلى جمهورية كوريا.

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