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وزراء وقيادات عالمية يتعرفون على نماذج العمل الحكومي الملهمة في الإمارات

ريم الهاشمي خلال أحد الاجتماعات مع وزراء وقيادات من دول المنطقة والعالم (من المصدر)
29 مايو 2024 01:10

دبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قصة نجاح دولة الإمارات، وتحقيقها الريادة العالمية في مختلف المجالات، خلال خمسة عقود من التأسيس، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به للدول الساعية لتسريع وتيرة التطور والنمو، وتحديث منهجيات العمل في مختلف القطاعات.
جاء ذلك، بمناسبة استضافة حكومة دولة الإمارات وفداً يضم وزراء شؤون الرئاسة ومجلس الوزراء في عدد من دول المنطقة والعالم، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في زيارة هادفة لمشاركة المعرفة وأفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.

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وقال محمد القرقاوي، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأهمية الشراكات البناءة والتعاون الهادف والتبادل المعرفي وسيلة للتطوير والتنمية وتعزيز جودة الحياة، ودعم مساعي وجهود الحكومات والمجتمعات لتحديث منهجياتها وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، والمشاركة الفاعلة في الركب العالمي لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن استضافة القيادات الحكومية في الدول المشاركة بمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، تشكل إضافة مهمة إلى مسيرة التعاون والشراكة في تحديث العمل الحكومي، وتعزيز كفاءته وفعاليته، التي رسختها الإمارات مع مختلف الدول حول العالم، مؤكداً حرص حكومة دولة الإمارات على دعم جهود حكومات الدول الشقيقة والصديقة في سعيها لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة حياة مجتمعاتها.
وضم الوفد وزراء ومسؤولين من الدول المشاركة في برنامج التبادل المعرفي الإماراتي، بينهم، معالي ميلي بابيري بابالاندا وزيرة شؤون الرئاسة في جمهورية أوغندا، ومعالي إيناس مبامبارا وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي الدكتورة شانتال مونرو نايت، وزيرة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية بربادوس، ومعالي علي عارف وزير في مكتب الرئيس لشؤون الرئاسة في جمهورية المالديف، ومعالي خورخي رودريغيز فيفيس وزير الاتصالات الحكومية في جمهورية كوستاريكا، ومعالي ليفان زورزولياني، رئيس الإدارة الحكومية في جمهورية جورجيا، ومارغريت مومو، نائب أمين مجلس الوزراء لشؤون السياسات في مكتب الرئيس في سيشيل.
والتقى الوفد الزائر عدداً من الوزراء والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، بينهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعيد العطر مساعد، وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية.   

العمل الحكومي
الإمارات
محمد القرقاوي
حكومة الإمارات
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