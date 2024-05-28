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محمد الشحي: الذكاء الاصطناعي يتغلغل في الإعلام

محمد الشحي
29 مايو 2024 01:10

دبي (وام)

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قال محمد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إن النسخة الحالية من منتدى الإعلام العربي منصة ثرية بالحضور والنقاشات، حيث يلتقي فيه صناع القرار وصناع المحتوى الإعلامي، والقطاعان الخاص والحكومي، وبات المنتدى محطة مهمة بالنسبة للمنطقة بأسرها. وعبّر عن سعادته برؤية بعض شركات التكنولوجيا والمنصات العالمية ضمن المنتدى، منوهاً بجهود القائمين على المنتدى. وأشار إلى أن التكنولوجيا، ومنذ سنوات، تؤثر بشكل كبير في الإعلام والعمل الإعلامي، وبات الإعلام اليوم لا يقتصر على الوسائل التقليدية، فكل شخص لديه القدرة على الوصول إلى المنصات المختلفة. ونوه إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتطور ويتغلغل في العمل الإعلامي وسيزيد قدرة الشخص العادي على إنتاج المحتوى، وهذا سيخلق بدوره الكثير من الفرص والتحديات التي من بينها على سبيل المثال آليات حماية الملكية الفكرية، واستراتيجيات الأخبار المغلوطة. 
وفي ما يخص الفرص، أشار إلى أن المحتوى الذي سيتم إنتاجه بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كبير جداً، وسنرى صناع محتوى من الدولة سيكونون فاعلين ومؤثرين على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي سياق الفرص أيضاً تحدث عن قطاع الألعاب الذي يقع ضمن صناعة المحتوى وينطوي على فرص كبيرة للنمو. 
وحول المخاطر التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الإعلاميين والعمل الإعلامي، قال: «يجب أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي وما يحمله بإيجابية كما تعودنا دائماً في دولة الإمارات».
وحول الاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام في العاصمة القطرية الدوحة، أشار إلى أن الاجتماع ناقش التعامل مع الكثير من القضايا كالأخبار المغلوطة وسياستها، وكيفية وضع معايير محتوى تحترم الهوية الخليجية وتحترم البيت والبيئة الخليجية. وقال: نعمل بتوجيه من معالي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لإنشاء قاعدة بيانات على مستوى دولة الإمارات لربط الشركات الإعلامية والمناطق الإعلامية وصناع المحتوى والكتب وغيرها بحيث سيكون مشروعاً مهماً وحيوياً.

محمد الشحي
مجلس الإمارات للإعلام
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الإعلام
منتدى الإعلام العربي
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