«شخبوط الطبية» تطلق المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يُقام المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض 2024 في أبوظبي خلال الفترة 27 و29 مايو الجاري، بمشاركة مدينة الشيخ شخبوط الطبية كشريك رئيسي، ودائرة الصحة في أبوظبي كشريك استراتيجي، إلى جانب العديد من مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «تعاطف يصنع التغيير: حيث تلتقي الرعاية بالابتكار». وتشمل النقاشات في حدث هذا العام دمج الإبداع بالرعاية، وتأثير التكنولوجيا على تجربة المريض، والتميُّز في التمريض، وسد الفجوة بين الرعاية الصحية والمجتمع، وتقديم الرعاية من خلال الابتكار.

وبالإنابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «لا شك في أن المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض يمثل واحدة من المبادرات الخيرة التي تتيح الفرصة للبحث وتبادل المعارف والتجارب والخبرات في مجال العناية بالمريض وتحسين تجربته. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج يحتذى به في مجال العناية بالإنسان، والحرص على توفير أفضل مستويات الرعاية له والاهتمام به في مختلف مجالات الحياة، وبخاصة المجال الصحي».

وأضافت: «إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيشكل إضافة نوعية إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمعايير الصحة العامة، وخصوصاً في جانب الصحة النفسية، بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بالأمومة والطفولة».

ومن جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «إن الفكر النير للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها غير المحدود للقطاع الصحي، عززا مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الأفضل على مستوى العالم في الأنظمة الصحية عالية التطور».

وأضافت: إن انعقاد المؤتمر الدولي السادس لتجربة المريض 2024، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتحت عنوان «تعاطف يصنع التغيير: حيث تلتقي الرعاية بالابتكار»، يأتي تأكيداً على ما حظي به القطاع الصحي في الدولة من رعاية وعناية فائقة مقترنة بتطبيق أعلى معايير التطور بفضل جهودها الرائدة في دعم القطاع بالبنى التحتية المتطورة والكوادر المدربة عالية الكفاءة، مرتكزة على ما رسخته من منظومة عمل وطنية تشاركية بين مختلف المؤسسات الصحية بالدولة، لتقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في الجاهزية العالية والقدرة والمرونة الاستثنائية في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات، ما نمّى الشعور بالأمان الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وعن مشاركة المستشفى، قال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إنه لشرف كبير لمدينة الشيخ شخبوط الطبية أن تتواجد مرة أخرى في هذا المؤتمر المهم، لاسيما أنه يناقش قضايا تتعلق بتوفير الابتكار والتميز في رعاية المرضى». وأضاف الكعبي: «نلتزم بتوفير تجربة متمحورة حول المريض تعتمد على التعاطف مع المرضى، حيث لا يقتصر الابتكار في الرعاية على التقدم التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضاً الفهم العميق والتواصل مع المرضى، ومن خلال تفاني فريقنا من الخبراء متعددي التخصصات، تلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالارتقاء بتجربة المريض، وتقديم التميز في الخدمة وجودة الرعاية الموثوقة».



أفضل رعاية

أكد الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن فعاليات المؤتمر السادس تركز على عدد من المحاور المعنية بتجربة المريض، حيث تعتبر خدمة المرضى جانباً مهماً في رحلة العلاج لأي مركز صحي أو منشأة طبية عبر زيادة رضا المريض، وتقديم خطط علاجية بتكاليف مناسبة. ويجتمع خلال هذا المؤتمر الدولي عدد من المتحدثين والخبراء والأطباء في مجال الرعاية الصحية من داخل وخارج الدولة للتطرق إلى أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في هذا المجال والطرق المقدمة لإيجاد أفصل رعاية صحية للمرضى.



محور اهتمام

قالت الدكتورة ناهد بالعلا، استشارية جراحة الثدي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: إن تجربة المريض أصبحت محور اهتمام العاملين في قطاع الرعاية الصحية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق أفضل النتائج المرجوة، واليوم يبحث المريض عن منشآت معينة تسعى نحو تقديم الرعاية الطبية الشاملة وتجربة ناجحة ومريحة، من خلال الحصول على خدمات نوعية استثنائية على سبيل المثال من حيث الموعد ومقابلة الأطباء في اليوم نفسه، واستكمال التشخيص والمضي بالإجراءات الطبية دون أي تعقيد إلى حين مرحلة تلقي العلاج.