«استشاري الشارقة» يطلع على أعمال دائرة الشؤون الإسلامية

الشارقة (وام)

أكد أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية تعزيز القيم الإسلامية الفاضلة وتنمية مختلف البرامج الرامية إلى تأهيل أفراد المجتمع لفهم الشريعة الإسلامية الصحيحة والثقافة العربية. ونوهت اللجنة بالدور الكبير الذي تبذله دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة من رعاية لبيوت الله وتفعيل رسالة المسجد والعناية بالشؤون الإسلامية بالإمارة.جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. وفي إطار الاستعداد لمناقشة سياسة الدائرة من قبل المجلس الاستشاري خلال جلسة عامة تعقد بعد غد ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة المهندسة جميله الفندي الشامسي وبحضور أعضائها وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.

وأكد عبد الله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، أن الدائرة تؤدي جهودها المباركة في خدمة بيوت الله عز وجل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأمر الذي مكنها من أداء رسالتها على الوجه المطلوب.

وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات لتعزيز أعمال الدائرة في كافة المجالات، ومواصلة أدوارها من برامج ومشاريع دعوية لخدمة الإسلام، ورقابتها الدائمة لعمارة بيوت الله والمحافظة على نظافتها ورونقها.

وقالت المهندسة جميله الفندي الشامسي: تأتي هذه الزيارة في إطار استعداد اللجنة لمناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية خلال الجلسة المقبلة والاطلاع على مختلف البرامج والخطط، وإعداد المحاور التي من شأنها أن تمكن وتعين الدائرة في أداء دورها، وما تضطلع به من مسؤوليات ومهام في دعم الأنشطة الدعوية ومتابعة جهود الأئمة في القيام بأدوارهم.