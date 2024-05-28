سعيد بن حمدان يشهد تخريج الدفعة 38 لمدارس النهضة الوطنية

أبوظبي (وام)

شهد اللواء ركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، حفل تخريج الدفعة الثامنة والثلاثين لمدارس النهضة الوطنية والبالغ «274 خريجاً» و«231 خريجة».

بدأ الحفل الذي عقد في أبوظبي أول أمس بتكريم الهيئة الإدارية لمدارس النهضة الوطنية ثم المدرسين والمدرسات، وتكريم الخريجين والخريجات للدفعة الثامنة والثلاثين.

وتضمن الحفل كلمات للخريجين تتحدث عن فقرة خاصة بالعلم وتكريم العلماء، ومنهم البروفيسور العربي المصري مجدي يعقوب الذي قدم إسهامات كبيرة في عالم الطب الذي وجَّه كلمة شكر لمدارس النهضة.