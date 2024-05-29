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علوم الدار

عطل في نظام "ستارلينك" يقطع الاتصالات عبره 40 دقيقة

عطل في نظام "ستارلينك" يقطع الاتصالات عبره 40 دقيقة
29 مايو 2024 09:10

تعرض نظام "ستارلينك" العالمي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعطل فني انقطع جراءه الاتصال عبر المنظومة لمدة 40 دقيقة، دون أن يشير الخبراء إلى سبب هذا العطل.

وجاء في بيان "ستارلينك" على منصة "إكس: "هناك حالياً عطل في عمل شبكة "ستارلينك"، ونعمل بنشاط على حل المشكلة".

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ووفقاً لمعلومات موقع "Downdetector" فقد تم تسجيل نحو 35 ألف شكوى من عطل في عمل الشبكة.

وتم تطوير نظام "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بواسطة شركة "سبيس إكس" التي أسسها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في عام 2002، وتهدف إلى توفير الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين حول العالم من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصغيرة على مدار أرضي منخفض.

المصدر: وام
الأقمار الصناعية
الاتصالات
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