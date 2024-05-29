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علوم الدار

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
29 مايو 2024 09:27

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 19.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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