ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 19.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning was 19.6 °C in Raknah (Al Ain) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/dGuVUoel2h — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 29, 2024