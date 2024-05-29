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علوم الدار

رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيؤول اليوم

رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيؤول اليوم
29 مايو 2024 10:20

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا في سيؤول اليوم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيؤول اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الثنائية، وشهدنا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين بلدينا في مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية، كما تجسد نهج الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة التي تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار».

 

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