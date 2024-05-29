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علوم الدار

شرطة أبوظبي توضح مخالفة إلقاء المخلفات أثناء القيادة

شرطة أبوظبي توضح مخالفة إلقاء المخلفات أثناء القيادة
29 مايو 2024 10:50

دعت شرطة أبوظبي الجمهور وخصوصاً السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي وتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة والتي تطبق فيها المادة 71 من قانون المرور ومخالفتها هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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