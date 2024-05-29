شرطة أبوظبي توضح مخالفة إلقاء المخلفات أثناء القيادة

دعت شرطة أبوظبي الجمهور وخصوصاً السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي وتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة والتي تطبق فيها المادة 71 من قانون المرور ومخالفتها هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

#فيديو | #شرطة_أبوظبي : إضاءات مرورية تدعو الجمهور وخصوصاً من السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي #إضاءات_مرورية pic.twitter.com/NOsuorKe0R — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 29, 2024